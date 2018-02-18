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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:01  18 февраля 2018 0

Рэпер раздал миллион долларов случайным прохожим и снял акцию на камеру. ВИДЕО

Дрейк назвал акцию «самым важным делом в его жизни»Фото: страница Дрейка в Instagram

Канадский рэпер Дрейк опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню God’s Plan («Божий замысел»), бюджет которого составил почти миллион долларов. Эти деньги музыкант раздал в ходе съемок случайным прохожим, оплатил чужие покупки в магазине, подарил фанату машину.

Дрейк также пожертвовал деньги женскому приюту и пожарному департаменту, оплатил девушке обучение в университете. «Мы раздали все деньги. Не говорите лейблу», — написано в предисловии к клипу, пишет телеканал 360.

На своей странице в Instagram Дрейк заметил, что акция стала для него «самым важным делом в его жизни». Под постом пользователи оставили огромное количество смайлов и одобрительных комментариев.

В 2017-м журнал Forbes включил Дрейка в число самых богатых музыкантов в мире. Канадский исполнитель за год заработал около 94 миллионов долларов.

Виктор Дорофеев
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