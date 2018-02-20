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20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Москвы
02:12  20 февраля 2018 4

Прохоров избавился от последних активов в «Русале»

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
За два года бизнесмен уже продал долю в «Уралкалии», медиахолдинг РБК и проект «Сноб»Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Принадлежащая Михаилу Прохорову группа «Онэксим» продала оставшиеся 6% акций UC Rusal. Покупателями выступил консорциум «Реновы» Виктора Вексельбрега и Access Industries Леонарда Блаватника — Zonoville Investment.

После завершения сделки общая доля в UC Rusal подконтрольных Вексельбергу и Блаватнику структур выросла до 26,5%. Что касается Прохорова, то он больше не является держателем ценных бумаг «Русала», передают «Ведомости». При этом сумма сделки не раскрывается, однако известно, что на Гонконгской бирже по состоянию на пятницу, 16 февраля, 6% акций «Русала» оценивались в 660 млн американских долларов. Аналитики оценивают увеличение пакета в UC Rusal оптимистично, как для компании, так и для рынка алюминия в целом.

Пока не ясно, что будет с соглашением акционеров «Русала»: действующее, как было прописано, теряет силу, если доля «Онэксима» снижается ниже 5%. Что касается состояния Прохорова, то сейчас он владеет такими финансовыми активами, как МФК, «Ренессанс капитал», «Ренессанс кредит», страховая компания «Согласие», а также энергокомпания «Квадра». Начиная с 2016 года бизнесмен уже продал долю в «Уралкалии», медиахолдинг РБК и проект «Сноб».

Отметим, ранее стало известно, что Олег Дерипаска покидает пост президента «Русала». Как сообщало «URA.RU», Дерипаска намерен заняться развитием группы ГАЗ, в том числе ее стратегического партнерства с концерном Volkswagen. Пост главы «Русала» займет Владислав Соловьев, а кресло гендиректора группы компаний достанется Александру Бурико.

Евгений Александров
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