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22 февраля 2018
21 февраля 2018
17:25  22 февраля 2018 0

Житель Нижнего Тагила «заминировал» дом, чтобы развлечь подружку. ФОТО

Школа в оцеплении. После стрельбы. Москва, полицейский, полиция, бронежилет
Вокруг дома выставили оцепление, все жильцы вышли на морозФото: Антон Белицкий © URA.RU

Полицейские и сотрудники ФСБ Нижнего Тагила задержали мужчину, который 20 февраля сообщил о минировании жилого пятиэтажного дома. Сообщение поступило в три часа ночи. Из-за хулигана более сотни горожан с детьми в мороз были вынуждены находиться на улице, ожидая, пока закончится проверка дома. Чтобы люди не замерзли, полицейские пускали их в свои машины погреться.

«Тщательным проверкам подверглись подъезды, чердаки и прилегающая территория. К счастью, никаких подозрительных предметов не нашли. Реальной опасности зданию и людям, в нем проживающим, не имелось», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По сведениям Горелых, «минером» оказался житель из дома напротив, 30-летний Сергей Стулов. Он выпивал со своей подружкой. Женщина собралась идти спать, тогда он решил ее взбодрить, задержать интересным зрелищем, и сообщил о бомбе в доме. Ранее мужчина не был судим, но много раз привлекался к административной ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде. «Минеру» грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо ограничение свободы до трех лет.

Сергей Стулов регулярно попадает в полицию из-за пьянства
Фото: Валерий Горелых

Александр Лукманов
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