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23 февраля 2018
14:07  23 февраля 2018 5

Сурков рассказал о службе в армии и дедовщине

Владислав Сурков, сурков владислав
Помощник президента служил в отдельном разведывательном батальоне в ВенгрииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощника президента России Владислава Сурков рассказал о том, что служил в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии. Он вспоминает службу как полезный жизненный опыт, несмотря на сложности и дедовщину.

Сурков рассказал, что он и его сослуживцы даже писали рапорты с просьбой перевести их в Афганистан, но их отговорил ротный. «Ротный вызвал, сказал — надо служить там, куда послали. А послали, говорит, вас сами знаете куда. Так что мирно отслужили в Южной группе войск», — цитирует «Донецкое агентство новостей» слова помощника президента.

По его словам, дедовщина в армии была и тогда. Но если сейчас она воспринимается как что-то незаконное, то тогда все было в порядке вещей. «Если тридцать пацанов закрыли надолго в одной комнате, то по-другому-то как?» — говорит Сурков. Однако рассказывать, в чем именно проявлялась дедовщина, он не стал.

Валерий Дорофеев
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