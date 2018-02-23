Сурков рассказал о службе в армии и дедовщине

14:07 23 февраля 2018 5

Помощник президента служил в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помощника президента России Владислава Сурков рассказал о том, что служил в отдельном разведывательном батальоне в Венгрии. Он вспоминает службу как полезный жизненный опыт, несмотря на сложности и дедовщину.

Сурков рассказал, что он и его сослуживцы даже писали рапорты с просьбой перевести их в Афганистан, но их отговорил ротный. «Ротный вызвал, сказал — надо служить там, куда послали. А послали, говорит, вас сами знаете куда. Так что мирно отслужили в Южной группе войск», — цитирует «Донецкое агентство новостей» слова помощника президента.

По его словам, дедовщина в армии была и тогда. Но если сейчас она воспринимается как что-то незаконное, то тогда все было в порядке вещей. «Если тридцать пацанов закрыли надолго в одной комнате, то по-другому-то как?» — говорит Сурков. Однако рассказывать, в чем именно проявлялась дедовщина, он не стал.