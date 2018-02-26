Владелицы интернет-телевидения «Малина» Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай могут избежать обязанности по возврату долга в размере 20,5 миллиона рублей пиарщику Платону Маматову, который ранее выкупил их задолженность у «Четвертого канала». В ходе очередного судебного заседания выяснилось, что Ольга Чебыкина заранее создала каналу крупную задолженность перед предприятием, принадлежащим ее мужу Ярославу Савину.
«Цель этой акции вполне понятна — устроить управляемое банкротство „Малины“ и не возвращать мне 20,5 миллионов долгов, — сообщил „URA.RU“ Маматов. — Еще в 2015 году они „нарисовали“ фиктивную задолженность, но не сообщали о ней. Наверное, Чебыкина и Дегай предполагали, что смогут отбиться в арбитражном суде. Но суд они проиграли, и теперь достали козырь из рукава».
По словам пиарщика, если суд признает этот долг, то Чебыкина и Дегай смогут запустить процедуру банкротства предприятия, что может существенно затянуть процесс. Кроме того, у владелиц «Малина-ТВ» появится шанс исключить Маматова из реестра кредиторов. «Но их план может дать сбой. Я обратился к эксперту-криминалисту, и экспертиза признала: долг Савину — липовый. Все акты оказались липовыми. Они были напечатаны одной пачкой на одном принтере и подписаны за три минуты», — говорит Маматов. Он уточнил, что следующее заседание назначено на 3 апреля.
Связаться с Ольгой Чебыкиной и Екатериной Дегай «URA.RU» не удалось: они не ответили на звонки. Напомним, ранее они взяли взаймы у «Четвертого канала» более 20 миллионов рублей и отказались их возвращать. Тогда «Четверка» продала право требования займов пиарщику Платону Маматову, писало «URA.RU». Политтехнолог попытался вернуть деньги принудительно, так как срок возврата миновал.