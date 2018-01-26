{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:55  26 января 2018 1

Уральский политтехнолог выиграл 20-миллионное дело у «Малины-ТВ»

Ночь пожирателей рекламы. Екатеринбург, чебыкина ольга, малина ам
Маматов будет добиваться банкротства «Малины»Фото: Слава Иванов © URA.RU
новость из сюжета:
Суд против Малины-ТВ
все новости сюжета

Арбитражный суд Екатеринбурга сегодня, 26 января, рассмотрел дело о двадцатимиллионном долге интернет-телевидения «Малина». Политтехнолог Платон Маматов, выкупивший у компании долг, сообщил о своей победе.

Суд счел несостоятельными доводы «Малины» о том, что полученные по договорам займа средства были не долгами, а инвестициями, и обязал телеканал полностью удовлетворить исковые требования истца: взыскать 20,494 млн рублей плюс 125 тысяч рублей пошлины.

Маматов поделился с корреспондентом «URA.RU» планами на ближайшее будущее. «Когда мы получим документы с решением суда на руки, будем добиваться банкротства „Малины“. Это, в свою очередь, приведет к субсидиарной ответственности для [Ольги] Чебыкиной и [Екатерины] Дегай. Деньги немалые, девушки вряд ли владеют необходимой суммой, поэтому в такой ситуации может пострадать их новое СМИ-агенство „Контент — Король“», — рассказал собеседник.

Маматов также считает, что создательницы телеканала подадут апелляцию, но проиграют. «Вряд ли появятся новые данные, которые смогут сыграть им на руку. Я не представляю, что такого может случиться или обнаружиться до следующего заседания», — отметил политтехнолог. Помимо прочего, собеседник агентства затронул уголовную составляющую дела. «Пока речь идет исключительно о гражданских исках по взысканию долгов. Но, кроме того, тут ведь есть и уголовная составляющая. Действия Чебыкиной и Дегай подпадают под статью „мошенничество в особо крупных размерах“», — поделился Маматов. Он добавил, что у него нет желания сажать женщин и матерей, но если они будут упорствовать, он ничего не обещает.

Ольга Чебыкина в беседе с корреспондентом агентства заявила, что ни о каком судебном заседании не слышала. «У меня только что закончились съемки большого интервью. До свидания», — сообщила она и положила трубку.

Ранее Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай взяли взаймы у «Четвертого канала» более 20 миллионов рублей и отказались их возвращать. Тогда «Четверка» продала право требования займов пиарщику Платону Маматову, писало «URA.RU». Политтехнолог попытался вернуть деньги принудительно, так как срок возврата миновал.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров