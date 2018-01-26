Уральский политтехнолог выиграл 20-миллионное дело у «Малины-ТВ»

Арбитражный суд Екатеринбурга сегодня, 26 января, рассмотрел дело о двадцатимиллионном долге интернет-телевидения «Малина». Политтехнолог Платон Маматов, выкупивший у компании долг, сообщил о своей победе.
Суд счел несостоятельными доводы «Малины» о том, что полученные по договорам займа средства были не долгами, а инвестициями, и обязал телеканал полностью удовлетворить исковые требования истца: взыскать 20,494 млн рублей плюс 125 тысяч рублей пошлины.
Маматов поделился с корреспондентом «URA.RU» планами на ближайшее будущее. «Когда мы получим документы с решением суда на руки, будем добиваться банкротства „Малины“. Это, в свою очередь, приведет к субсидиарной ответственности для [Ольги] Чебыкиной и [Екатерины] Дегай. Деньги немалые, девушки вряд ли владеют необходимой суммой, поэтому в такой ситуации может пострадать их новое СМИ-агенство „Контент — Король“», — рассказал собеседник.
Маматов также считает, что создательницы телеканала подадут апелляцию, но проиграют. «Вряд ли появятся новые данные, которые смогут сыграть им на руку. Я не представляю, что такого может случиться или обнаружиться до следующего заседания», — отметил политтехнолог. Помимо прочего, собеседник агентства затронул уголовную составляющую дела. «Пока речь идет исключительно о гражданских исках по взысканию долгов. Но, кроме того, тут ведь есть и уголовная составляющая. Действия Чебыкиной и Дегай подпадают под статью „мошенничество в особо крупных размерах“», — поделился Маматов. Он добавил, что у него нет желания сажать женщин и матерей, но если они будут упорствовать, он ничего не обещает.
Ольга Чебыкина в беседе с корреспондентом агентства заявила, что ни о каком судебном заседании не слышала. «У меня только что закончились съемки большого интервью. До свидания», — сообщила она и положила трубку.
Ранее Ольга Чебыкина и Екатерина Дегай взяли взаймы у «Четвертого канала» более 20 миллионов рублей и отказались их возвращать. Тогда «Четверка» продала право требования займов пиарщику Платону Маматову, писало «URA.RU». Политтехнолог попытался вернуть деньги принудительно, так как срок возврата миновал.