В Перми арестовали бизнесмена, из-за которого протестуют дольщики

Пермский бизнесмен, которого подозревают в хищении денег дольщиков, отправится в СИЗО. Адвокаты не смогли помочь своему подзащитному.
Во вторник, 27 февраля, Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу генерального директора «КамСтройИнвест» Алексея Лобанова. Последнего подозревают в злоупотреблении полномочий и хищении средств дольщиков, вложивших деньги в строительство «Первого Пермского микрорайона». Проект презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако в итоге дома не были достроены.
Защита Лобанова в суде просила не отправлять бизнесмена в СИЗО и ограничиться залогом либо домашним арестом. Прокуратура же поддержала следователя. В итоге Лобанова отправили в СИЗО на два месяца.
Алексей Лобанов был задержан сотрудниками полиции 23 февраля. Ранее «URA.RU» в ходе журналистского расследования удалось обнаружить, что имя бизнесмена фигурирует в историях еще ряда долгостроев. Примечательно, что обманутые дольщики сегодня являются самой активной протестной группой в Прикамье.