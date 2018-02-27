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Главные новости Пермского края
21:42  27 февраля 2018 0

В Перми арестовали бизнесмена, из-за которого протестуют дольщики

Адвокаты не смогли отбить Алексея Лобанова у силовиковСкриншот со страницы сайта ГК «Строительные проекты»

Пермский бизнесмен, которого подозревают в хищении денег дольщиков, отправится в СИЗО. Адвокаты не смогли помочь своему подзащитному.

Во вторник, 27 февраля, Свердловский районный суд Перми рассмотрел ходатайство следователя о заключении под стражу генерального директора «КамСтройИнвест» Алексея Лобанова. Последнего подозревают в злоупотреблении полномочий и хищении средств дольщиков, вложивших деньги в строительство «Первого Пермского микрорайона». Проект презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако в итоге дома не были достроены.

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Защита Лобанова в суде просила не отправлять бизнесмена в СИЗО и ограничиться залогом либо домашним арестом. Прокуратура же поддержала следователя. В итоге Лобанова отправили в СИЗО на два месяца.

Алексей Лобанов был задержан сотрудниками полиции 23 февраля. Ранее «URA.RU» в ходе журналистского расследования удалось обнаружить, что имя бизнесмена фигурирует в историях еще ряда долгостроев. Примечательно, что обманутые дольщики сегодня являются самой активной протестной группой в Прикамье.

Стефан Савелли
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