15:19 28 февраля 2018 4

Илья Таболин назначен замминистра ФОТО: Челябинская городская дума

Заместителем министра экономического развития Челябинской области назначен секретарь общественной палаты Челябинска, заместитель регионального «Агентства инвестиционного развития» Илья Таболин. Как стало известно «URA.RU», Таболин займет ставку, освободившуюся после ухода Артема Новикова.

Илье Таболину 39 лет. В 2004 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», в 2009 году получил диплом с отличием Уральского социально-экономического института (филиал) Академии труда и социальных отношений. Специализировался в сфере телекоммуникационных услуг, в феврале 2017 года назначен заместителем директора АНО «Агентство инвестиционного развития Челябинской области» по проектному управлению. Сертифицированный профессионал по управлению проектами (международные сертификаты PMI — Project management professional; ICP — ICAgile Certified Professional).

Артем Новиков уволился 31 января по требованию вице-губернатора Руслана Гаттарова, курирующего минэкономразвития региона. Причиной отставки Новикова стало неисполнение ряда поручений.