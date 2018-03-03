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03 марта 2018
02 марта 2018
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Главные новости Челябинской области
14:48  03 марта 2018 2

На Южном Урале в жилом доме взорвался самогонный аппарат. Пострадала девятилетняя девочка

Виды города Усть-Катав, самогон, самогонный аппарат, дистиллятор бытовой
Из-за нарушения технологии самогонный аппарат взорвалсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле, в многоэтажном доме, взорвался самогонный аппарат. В результате ЧП в квартире вышибло окна, хозяин жилища и девятилетняя девочка получили ожоги.

Житель Чебаркуля накануне вечером, 2 марта, варил в квартире на улице Карпенко самогон. Мужчина нарушил технологию, в результате чего самогонный аппарат взорвался, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В квартире взрывной волной выбило стекла.

Сам мужчина получил ожоги ног 2 и 3 степени, он был доставлен в травматологическое отделение Чебаркульской областной больницы. Девятилетний ребенок пострадал меньше и был отправлен на амбулаторное лечение.

Валерия Романова
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