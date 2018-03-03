Из-за нарушения технологии самогонный аппарат взорвался
В Чебаркуле, в многоэтажном доме, взорвался самогонный аппарат. В результате ЧП в квартире вышибло окна, хозяин жилища и девятилетняя девочка получили ожоги.
Житель Чебаркуля накануне вечером, 2 марта, варил в квартире на улице Карпенко самогон. Мужчина нарушил технологию, в результате чего самогонный аппарат взорвался, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. В квартире взрывной волной выбило стекла.
Сам мужчина получил ожоги ног 2 и 3 степени, он был доставлен в травматологическое отделение Чебаркульской областной больницы. Девятилетний ребенок пострадал меньше и был отправлен на амбулаторное лечение.