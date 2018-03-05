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Главные новости Пермского края
18:41  05 марта 2018 0

«Лучше, чем в 17 лет». Мать пермского певца преобразили на «Первом канале». ВИДЕО

Один из образов Татьяны Карповой после преображенияФото: скрин видео «Красный квадрат» на YouTube

Мать победителя шоу «Успех» на СТС, пермяка Ивана Агафонова, Татьяна Карпова стала главной героиней одного из выпусков программы «Модный приговор» на «Первом канале». Инициатором участия матери в передаче стал певец, который попросил стилистов вытащить маму из «болота» и одежды, которая ей велика.

Агафонов, известный под псевдонимом Ив Набиев, рассказал, что его 65-летняя мать ведет активный образ жизни: занимается йогой, сочиняет стихи, поет, ведет семь блогов и является сторонницей сыроедения. «Ив Набиев мечтает вытащить свою маму из болота социальных сетей, потому что она умудрилась даже свою постройневшую фигуру прятать в чехлах от крупногабаритных грузов», — рассказали авторы программы.

Модные эксперты подобрали три стильных варианта одежды для мамы артиста, подчеркнув ее фигуру. Все модные комплекты остались у героини в качестве подарка от создателей шоу. Особенно участники отметили образ с розовым костюмом и ремнем, акцентирующим внимание на талии женщины. «Мне даже лучше, чем в 17 лет. Короче, я цвету!» — призналась Татьяна Карпова.

Видео: «Красный квадрат», YouTube.

Ранее стилист программы «Модный приговор» появился в студии в наряде от пермского дизайнера. Как писало «URA.RU», выбор Эвелины Хромченко пал на черное платье с цветами из интернет-магазина пермячки Галины Плохой.

Ксения Томашова
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