Мать победителя шоу «Успех» на СТС, пермяка Ивана Агафонова, Татьяна Карпова стала главной героиней одного из выпусков программы «Модный приговор» на «Первом канале». Инициатором участия матери в передаче стал певец, который попросил стилистов вытащить маму из «болота» и одежды, которая ей велика.
Агафонов, известный под псевдонимом Ив Набиев, рассказал, что его 65-летняя мать ведет активный образ жизни: занимается йогой, сочиняет стихи, поет, ведет семь блогов и является сторонницей сыроедения. «Ив Набиев мечтает вытащить свою маму из болота социальных сетей, потому что она умудрилась даже свою постройневшую фигуру прятать в чехлах от крупногабаритных грузов», — рассказали авторы программы.
Модные эксперты подобрали три стильных варианта одежды для мамы артиста, подчеркнув ее фигуру. Все модные комплекты остались у героини в качестве подарка от создателей шоу. Особенно участники отметили образ с розовым костюмом и ремнем, акцентирующим внимание на талии женщины. «Мне даже лучше, чем в 17 лет. Короче, я цвету!» — призналась Татьяна Карпова.
Видео: «Красный квадрат», YouTube.
Ранее стилист программы «Модный приговор» появился в студии в наряде от пермского дизайнера. Как писало «URA.RU», выбор Эвелины Хромченко пал на черное платье с цветами из интернет-магазина пермячки Галины Плохой.