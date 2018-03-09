08:26 09 марта 2018 0

Фонари на улице Карла Маркса в Озерске «не горят уж больше года» Фото: Илья Московец © URA.RU

Активисты в Озерске сняли ироничный клип-пародию на песню Федука и Элджея «Розовое вино». Ролик под названием «Комфортная городская среда» рассказывает о проблемах освещения и состоянии дорог в уральском городе.

«Здесь так темно, я перестаю дышать. На Карла Маркса надо что-то порешать. Эти фонари не горят уж больше года. В темноте водителю не видно пешехода», — говорится в припеве трека. «Можно здесь поставить фонарь. Я готов голосовать», — продолжают авторы песни. О связи между критикой в адрес местных чиновников и призывом голосовать говорится во втором куплете. «В этом сквере постройте пару скамеек. Эти старые клумбы, ветки деревьев всем давно надоели. Мы могли бы уже убрать их сами, но надо нам выбрать вместе с вами, кто коррупцию в сторону отставит. Надо выбрать тех, кто займется делами».

Руководитель школы танцев E-motion Наталья Назарова (ее воспитанницы приняли участие в съемках) в беседе с агентством не смогла ответить, как пришла идея объединить критику властей и призыв идти на выборы. «Мы просто танцоры. Вопрос не к нам», — отметила она. Станислав Воденко, со страницы которого «ВКонтакте» залита видеозапись, оказался недоступен для оперативного комментария. Судя по его подписи к видео, он является одним из авторов идеи. «Долгая, очень долгая работа и вот, наконец, результат», — написал он на своей странице в соцсети. Ролик был опубликован в Сети 7 марта и спустя два дня набрал более 57 тысяч просмотров.