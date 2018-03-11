Названы главные бюджетные конкуренты iPhone X

11:18 11 марта 2018 0

Девайсам от Apple придется конкурировать с бюджетными смартфонами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты составили рейтинг бюджетных смартфонов, которым по силам перетянуть на себя пользователей iPhone X. Главными конкурентами продукта от Apple признаны смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, оснащенные чипсетом Kirin 970 с искусственным интеллектом.



Еще одной проблемой для Apple в ближайшее время станут смартфоны Asus — Zenfone и 5Z. Данные модели поступят в продажу летом, а их стоимость не будет превышать 480 долларов. Кроме того, Asus весной представит еще две новинки — UMIDIGI Z2 и One стоимостью 300 долларов. Гаджеты наделены дактилосканером, поддержкой LTE и возможностью беспроводной зарядки.

В рейтинге также оказались смартфоны от компании Ulefone. Гаджеты T2 Pro, T2 и X оснащены отличным IT-комплектом, камерами Elephone A4 Pro. Самыми бюджетными конкурентами iPhone X эксперты признали Doogee V, Oukitel U18 и U19, стоимость которых не превышает 170 долларов, а также Vivo V9 и Leagoo S9 за 150 долларов. При невысокой стоимости смартфоны могут похвастаться наличием опции распознавания личности, пишет портал «7 новостей».