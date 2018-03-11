{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,80
Динамика за 2 недели
Евро 70,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 марта 2018
11:18  11 марта 2018 0

Названы главные бюджетные конкуренты iPhone X

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , гаджеты, iphone 10, фон, смартфон, телефон, мобильный
Девайсам от Apple придется конкурировать с бюджетными смартфонамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты составили рейтинг бюджетных смартфонов, которым по силам перетянуть на себя пользователей iPhone X. Главными конкурентами продукта от Apple признаны смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, оснащенные чипсетом Kirin 970 с искусственным интеллектом.

Еще одной проблемой для Apple в ближайшее время станут смартфоны Asus — Zenfone и 5Z. Данные модели поступят в продажу летом, а их стоимость не будет превышать 480 долларов. Кроме того, Asus весной представит еще две новинки — UMIDIGI Z2 и One стоимостью 300 долларов. Гаджеты наделены дактилосканером, поддержкой LTE и возможностью беспроводной зарядки.

В рейтинге также оказались смартфоны от компании Ulefone. Гаджеты T2 Pro, T2 и X оснащены отличным IT-комплектом, камерами Elephone A4 Pro. Самыми бюджетными конкурентами iPhone X эксперты признали Doogee V, Oukitel U18 и U19, стоимость которых не превышает 170 долларов, а также Vivo V9 и Leagoo S9 за 150 долларов. При невысокой стоимости смартфоны могут похвастаться наличием опции распознавания личности, пишет портал «7 новостей».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров