{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,94
Динамика за 2 недели
Евро 70,16
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 марта 2018
13 марта 2018
Главные новости Свердловской области
12:00  14 марта 2018 0

В Екатеринбурге женщину уволили с работы из-за беременности

Женщина уже обратилась к юристамФото: Екатерина Трейтер, «ВК»

Скандал разразился в екатеринбургском салоне красоты «Лондон», где избавились от своей работницы, после того как узнали о ее беременности. Пострадавшая женщина обратилась в редакцию «URA.RU».

«Я устроилась на работу в салон „Лондон“ мастером ногтевого сервиса 24 апреля 2017 года. Мне назначили зарплату 30 тысяч рублей при графике два дня через два с 10 часов утра до 20 часов. Только договор мы не оформляли, там вообще, насколько я знаю, по договору лишь пара человек работает», — рассказала «URA.RU» Екатерина Трейтер.

На протяжении почти года проблем на работе не было. Лишь недавно, когда срок беременности Екатерины достиг девятнадцати недель, она обратилась к своей начальнице с просьбой. «Я попросила изменить мне график из-за беременности, чтобы работать один день через три. Однако мне было сказано, что в моих услугах больше не нуждаются и моя последняя смена — 10 марта, — продолжает Екатерина Трейтер. — Фактической хозяйки салона я никогда не видела, она живет где-то в другом городе, а здесь заправляет ее 22-летняя внучка по имени Полина».

Защищая свои права, Екатерина обратилась за помощью к юристам. По закону отсутствие трудового договора еще не значит, что человек не имеет прав. Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. «Но трудовые отношения между работником и работником возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. Факт допуска к работе может быть подтверждён свидетельскими показаниями, а также записями с камер видеонаблюдения, установленных в салоне красоты «Лондон», — объяснил «URA.RU» управляющий партнера адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

Бывшие коллеги и клиенты Екатерины готовы подтвердить, что на протяжении последнего года она действительно там работала. Редакция «URA.RU» попыталась дозвониться до управляющей салоном красоты, но безуспешно.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров