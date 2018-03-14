В Екатеринбурге женщину уволили с работы из-за беременности

12:00 14 марта 2018 0

Женщина уже обратилась к юристам Фото: Екатерина Трейтер, «ВК»

Скандал разразился в екатеринбургском салоне красоты «Лондон», где избавились от своей работницы, после того как узнали о ее беременности. Пострадавшая женщина обратилась в редакцию «URA.RU».

«Я устроилась на работу в салон „Лондон“ мастером ногтевого сервиса 24 апреля 2017 года. Мне назначили зарплату 30 тысяч рублей при графике два дня через два с 10 часов утра до 20 часов. Только договор мы не оформляли, там вообще, насколько я знаю, по договору лишь пара человек работает», — рассказала «URA.RU» Екатерина Трейтер.

На протяжении почти года проблем на работе не было. Лишь недавно, когда срок беременности Екатерины достиг девятнадцати недель, она обратилась к своей начальнице с просьбой. «Я попросила изменить мне график из-за беременности, чтобы работать один день через три. Однако мне было сказано, что в моих услугах больше не нуждаются и моя последняя смена — 10 марта, — продолжает Екатерина Трейтер. — Фактической хозяйки салона я никогда не видела, она живет где-то в другом городе, а здесь заправляет ее 22-летняя внучка по имени Полина».

Защищая свои права, Екатерина обратилась за помощью к юристам. По закону отсутствие трудового договора еще не значит, что человек не имеет прав. Согласно Трудовому кодексу РФ, трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. «Но трудовые отношения между работником и работником возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. Факт допуска к работе может быть подтверждён свидетельскими показаниями, а также записями с камер видеонаблюдения, установленных в салоне красоты «Лондон», — объяснил «URA.RU» управляющий партнера адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрей Кацайлиди.

Бывшие коллеги и клиенты Екатерины готовы подтвердить, что на протяжении последнего года она действительно там работала. Редакция «URA.RU» попыталась дозвониться до управляющей салоном красоты, но безуспешно.