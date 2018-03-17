В Екатеринбурге мужчина погиб, упав с лестницы пешеходного перехода

Екатеринбуржец упал, спускаясь по пешеходному переходу через проезжую часть в районе микрорайона Ботаника. Случайные свидетели происшествия называли две версии случившегося, включая убийство, но ни одна из них не подтвердилась.
После трагедии в соцсетях некоторые очевидцы заявили о том, что якобы рядом с трупом валялась окровавленная бита. Такая версия в частности была опубликована в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
По рассказам других очевидцев, мужчина подскользнулся из-за наледи, образовавшейся на ступеньках. При падении сильно ударился и почил серьезную черепно-мозговую травму.
«Как показала экспертиза, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Скропостижно скончался, криминала здесь нет. Что касается травмы головы, то просто повредил кожные покровы при падении, но умер не от этого», — сообщили «URA.RU» в уральском следственном управлении СКР на транспорте.