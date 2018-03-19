Более 93% голосов в Чечне отдали за Путина

01:27 19 марта 2018 0

Кадыров поздравил Путина с переизбранием на очередной срок Фото: kremlin.ru

По предварительным данным, более 93% избирателей в Чечне проголосовали на президентских выборах за кандидата-самовыдвиженца Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на митинге в центре Грозного в честь воссоединения Крыма с Россией.

«Сегодня чеченский народ сделал свой выбор, более 93% избирателей, по предварительным данным, проголосовали за действующего президента», — цитирует Кадырова РИА «Новости». Глава Чечни поблагодарил жителей республики за то, что они «показали единство, не свернув с избранного пути», и поздравил Путина с переизбранием.

Напомним, в президентской гонке также принимали участие Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). Центризбирком РФ опубликовал промежуточные результаты голосования, согласно которым действующий президент Владимир Путин одерживает победу со значительным отрывом от остальных кандидатов. За него отдали свои голоса более 12 млн россиян — 73,98% голосов, сообщало «URA.RU».