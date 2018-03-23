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23 марта 2018
22 марта 2018
09:44  23 марта 2018 0

Песков рассказал, как Путин может изменить конституцию России

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Путин не станет переписывать ее под себя, подчеркнул ПесковФото: Владимир Андреев © URA.RU

В случае, если президент Владимир Путин проведет реформу Конституции, она не затронет президентскую власть. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нет никаких оснований полагать, что Путин намерен «приспособить и адаптировать Конституцию к персональной политической воле». Он также напомнил, что глава государства не сделал это в 2008 году. «Единственная цель, которую он преследует — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва страны», — цитирует РБК слова Пескова.

Во время выступления 19 марта в своем предвыборном штабе Владимир Путин ответил на вопрос о планах провести конституционную реформу, связанную с перераспределением полномочий между ветвями власти, во время своего будущего президентского срока. Путин указал, что никаких реформ он не планирует, однако добавил, что «предметно» размышляет над кандидатурой следующего премьер-министра.

В декабре 2017 года ВЦИОМ провел опрос россиян, который показал, что более 52% респондентов считают, что Конституция РФ нуждается в изменениях. По их мнению следует скорректировать нормы в части заработных плат, пенсий, бесплатной медицины и образования.

Иван Шестак
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