Песков рассказал, как Путин может изменить конституцию России

09:44 23 марта 2018 0

Путин не станет переписывать ее под себя, подчеркнул Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В случае, если президент Владимир Путин проведет реформу Конституции, она не затронет президентскую власть. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, нет никаких оснований полагать, что Путин намерен «приспособить и адаптировать Конституцию к персональной политической воле». Он также напомнил, что глава государства не сделал это в 2008 году. «Единственная цель, которую он преследует — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва страны», — цитирует РБК слова Пескова.

Во время выступления 19 марта в своем предвыборном штабе Владимир Путин ответил на вопрос о планах провести конституционную реформу, связанную с перераспределением полномочий между ветвями власти, во время своего будущего президентского срока. Путин указал, что никаких реформ он не планирует, однако добавил, что «предметно» размышляет над кандидатурой следующего премьер-министра.

В декабре 2017 года ВЦИОМ провел опрос россиян, который показал, что более 52% респондентов считают, что Конституция РФ нуждается в изменениях. По их мнению следует скорректировать нормы в части заработных плат, пенсий, бесплатной медицины и образования.