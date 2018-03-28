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28 марта 2018
16:22  28 марта 2018 0

В сети появилась переписка работников «Зимней Вишни» в момент пожара. «Срочно всех эвакуировать!» ФОТО

Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Едкий дым моментально разошелся по помещениям верхних этажейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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В социальных сетях появились скриншоты переписки, которую сотрудники ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове вели в мессенджере прямо в момент пожара. В чате творится полная неразбериха — работники сообщают о начавшемся пожаре, призывают всех эвакуировать и выясняют местонахождение коллег.

Первое сообщение в чате о происшествии появилось в 16:04, дальше работники призывают эвакуировать всех посетителей. Кто-то из участников переписки отчитывается: «Кофейня вышла вся вместе с бильярдом». Параллельно в диалоге пытаются разобраться, что горит. Затем речь заходит о кинотеатре:

-«Беспокоимся за кино»

-«Кинотеатры также эвакуировать, всех, срочно!!!»

-«Давайте срочно одеяла сюда»

-«Кинотеатр скажите, сколько было продано билетов в кино. Люди, помогите найти контролеров кинотеатра!!!»

-«Они были в сауне».

На последующих скриншотах опубликована переписка спустя два-три часа. В ней сотрудников призывают подъехать к школе за «Зимней вишней» для разговора с полицией, объясняют, как восстановить утерянные документы.

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Фото: скриншот telegram-канала LifeShot

25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове случился страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим.

Сергей Дианов
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