В социальных сетях появились скриншоты переписки, которую сотрудники ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове вели в мессенджере прямо в момент пожара. В чате творится полная неразбериха — работники сообщают о начавшемся пожаре, призывают всех эвакуировать и выясняют местонахождение коллег.
Первое сообщение в чате о происшествии появилось в 16:04, дальше работники призывают эвакуировать всех посетителей. Кто-то из участников переписки отчитывается: «Кофейня вышла вся вместе с бильярдом». Параллельно в диалоге пытаются разобраться, что горит. Затем речь заходит о кинотеатре:
-«Беспокоимся за кино»
-«Кинотеатры также эвакуировать, всех, срочно!!!»
-«Давайте срочно одеяла сюда»
-«Кинотеатр скажите, сколько было продано билетов в кино. Люди, помогите найти контролеров кинотеатра!!!»
-«Они были в сауне».
На последующих скриншотах опубликована переписка спустя два-три часа. В ней сотрудников призывают подъехать к школе за «Зимней вишней» для разговора с полицией, объясняют, как восстановить утерянные документы.
25 марта в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове случился страшный пожар. В огне погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим.