09:46 30 марта 2018 1

Пожарные оправдывались, что работали в здании со сложной планировкой «ВКонтакте», «Подслушано Кемерово»

Прокуратура Кемерова начала проверку по жалобам родственников людей, погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Они заявляют, что пожарные работали непрофессионально и «не решались нарушить инструкции», когда дети звали на помощь.

«Дети звали на помощь, спасатели могли выломать дешевые двери в кинозалы и спасти их. Но никто не решился нарушить инструкции», — заявил активист кемеровского движения «Зимняя вишня» Константин Захаров. По его словам, родственники погибших написали жалобы в прокуратуру, чтобы иметь «правовую основу для получения информации» о трагедии, пишет «Коммерсант».

Надежда Вострикова, которая в страшном пожаре потеряла дочь, рассказала, что пожарные «стояли как вкопанные», вместо того чтобы помочь ее ребенку, запертому в полыхающем кинозале. «Она позвонила мне около 16:00, сказала, что у них задымление и их не выпускают из зала. Я добежала до ТРЦ за три минуты, поднялась на четвертый этаж, увидела там мужчин в форме пожарных», — пояснила женщина. Она умоляла их о помощи, но те «не реагировали». Через несколько минут дочь позвонила ей и, умирая, попрощалась.

Сотрудники спасательного ведомства утверждают, что сделали все возможное. Один из первых прибывших на место пожара Андрей Бурсин насчитал минимум 15 человек, которых спасли его коллеги. «С крыши ТРЦ спустили 13 человек. Одного мужчину нашли на четвертом этаже, еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», — пояснил он. Всего, по данным МЧС, спасли более 100 человек.

Бурсин отметил, что никто из администрации «Зимней вишни» не встречал спасателей, ни одна противопожарная система в здании не работала. По его словам, им пришлось действовать в условиях «огромного здания со сложной планировкой». «Все до одного эвакуационные выходы были закрыты», — добавил он. В МЧС сообщили, что глава ведомства Владимир Пучков похвалил сотрудников за работу на пожаре.

В Кемерове в торговом центре «Зимняя Вишня» 25 марта произошел пожар. Возгорание случилось на четвертом этаже. Огонь быстро распространился. В результате страшной трагедии пострадали 79 человек, погибли 64, среди них — 41 ребенок.