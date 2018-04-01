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01 апреля 2018
31 марта 2018
10:46  01 апреля 2018 0

Какие сюрпризы ждут россиян в апреле 2018 года. Новые пенсии, цены на авто и дорожные знаки

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Пенсионерам апрель понравится, автолюбителям — не слишкомФото: depositphotos.com © URA.RU

С наступлением апреля граждан России ждет целый ряд законодательных нововведений. Часть из них сулит улучшение в материальном плане, а другие — новые расходы.

Так, как уже сообщало «URA.RU», с 1 апреля ПФР третий раз в 2018 году увеличил размер пенсий. Некоторые выплаты выглядят весьма существенными, а общие расходы на них составили почти 10 млрд рублей.

С этого же дня начала увеличивается утилизационный сбор и, соответственно, цены на иномарки. При этом водителям следует быть внимательнее: на дорогах начнет появляться новая цветная разметка «вафельница» в в идее наклонных пересекаемых желтых линий. Въезд на нее запрещен, если затор впереди заставит остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. На границах перекрестков появится дорожный знак «Участок перекрестка».

С 7 апреля детям перестанут продавать лотерейные билеты. Для получения выигрыша более 15 тыс. рублей придется предъявить паспорт, а молодо выглядящим счастливчикам придется показывать его и при меньших суммах. Впрочем, всегда ли джек-пот приносит счастье? Вот и прославившаяся полумиллиардным выигрышем пенсионерка из Воронежской области вновь исчезла.

Зато начать свой бизнес станет легче. С 29 апреля, как сообщил «Коммерсант», упростится порядок регистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Например, при обращении заявителей непосредственно в налоговый орган ответ по госрегистрации можно будет получить по электронной почте.

Владимир Васин
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