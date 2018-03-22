Иномарки в России подорожают с 1 апреля

09:38 22 марта 2018 0

Повышающий коэффициент для легковых авто вырастет почти вдвое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новые правила расчета утилизационного сбора с автомобилей вступят в силу с 1 апреля — правительство утвердило изменения, о которых говорилось ранее. Базовые ставки сбора останутся на прежнем уровне, однако повышающие коэффициенты изменятся.

Как и раньше, базовая ставка сбора для легковых автомобилей составит 20 тысяч рублей, а для грузовиков и автобусов — 150 тысяч, сообщают «Ведомости» со ссылкой на официальный документ. При этом для новых легковушек с двигателем 1-2 литра повышающий коэффициент вырастет почти в два раза — с 2,21 до 4,2. Коэффициенты для легковых авто, которые граждане ввозят для личного пользования, не изменятся.

Уплата утилизационного сбора ложится на импортеров и местных производителей, причем последние получают государственные субсидии, которые в значительной части покрывают расходы на сбор. Поэтому подорожание коснется импортируемых автомобилей и тех машин, которые выпускаются не получающими субсидии производителями — в основном речь идет об иностранных грузовиках. В Mitsubishi отметили, что розничные цены на импортируемые из Японии и Таиланда модели безусловно вырастут. Ту же точку зрения высказали и представители автоконцерна Nissan, заявив о неизбежном росте цен на ввозимые Juke и GTR.

Между тем о росте цен на легковые автомобили из-за изменений утилизационного сбора говорилось в конце прошлого года, напоминает RT. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин тогда прогнозировал, что рост стоимости прежде всего ударит по представителям среднего класса.