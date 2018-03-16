Медведев предложил депутатам в пять раз увеличить штрафы для водителей

Правительство России предложило депутатам увеличить штраф для водителей за нарушение правил переезда через железнодорожные пути. Распоряжение о внесении соответствующего законопроекта в Госдуму подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Законопроектом предлагается увеличить административный штраф за несоблюдение ПДД с одной тысячи до пяти тысяч рублей, пишет телеканал 360. В правительстве считают, что меры ответственности, которые действуют сейчас, не соотносятся с той степенью общественной опасности, которая возникает в результате нарушения.
Ранее «URA.RU» писало, что, начиная со второго полугодия 2018 года, дорожную разметку на российских дорогах начнут рисовать не только белой, но и желтой краской. Новые правила, утвержденные Росстандартом, начнут официально действовать с 1 июня.