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Главные новости Пермского края
18:47  05 апреля 2018 0

Решетников определился, когда отчитается за первый год работы

Доклад врио губернатора Максима Решетникова на пленарном заседании Законодательного собрания о приоритетных направлениях деятельности Правительства Пермского края. Пермь, решетников максим
Максим Решетников вновь готовится к встрече с народными избранникамиФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников намерен выступить на пленарном заседании Заксобрания. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства региона, но содержания и цели будущего доклада не раскрыли.

На данный момент планируется, что глава региона выступит в Законодательном собрании Прикамья в мае. Пленарное заседание состоится традиционно в конце месяца. Пока неизвестно, в какой форме, отчета или же послания, пройдет выступление губернатора. Один из депутатов Заксобрания в беседе с корреспондентом «URA.RU» выразил уверенность, что речь пойдет об итогах работы за 2017 год.

Впервые Максим Решетников выступил на пленарном заседании регионального парламента (глава региона также проводит непубличные встречи с депутатами) в начале июня прошлого года — через четыре месяца с начала работы, еще в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Фактически тот доклад стал программным выступлением главы региона.

Во второй раз Решетников пришел к депутатам уже в статусе избранного губернатора в конце октября. Выступление первоначально анонсировалось как послание главы региона. В действительности Решетников представил проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. Парламентарии получили возможность задать вопросы напрямую губернатору.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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