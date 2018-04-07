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07 апреля 2018
12:32  07 апреля 2018 0

Анфиса Чехова снялась в постели с женщиной. ФОТО

Чехова призывает любить себя со всеми недостаткамиФото: Анфиса Чехова, Instagram

Анфиса Чехова выложила в Instagram эротическую фотосессию, главными героинями которой стали сама телеведущая и ее коллега по проекту «Взвешенные и счастливые люди» Натали Луговских. Каждый из снимков набрал уже несколько десятков тысяч лайков.

Как призналась Чехова, позировать в неглиже рядом с обладательницей титула «Мисс Олимпия», «чье тело признано лучшим на всех международных конкурсах», было смелым шагом. Однако телеведущая хотела доказать, что «каждая девушка, которая находится в согласии с собой и своим телом, которая <…> не изводит себя бесполезной критикой, а хвалит за любые, даже самые малые достижения, — прекрасна».

Снимки девушек в изящном белье привели пользователей Сети в восторг: «Невозможно оторваться. А какая страсть бушует», «Какая вы прекрасная женщина, а тело ваше я вообще молчу!».

Виктор Жуков
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