Анфиса Чехова выложила в Instagram эротическую фотосессию, главными героинями которой стали сама телеведущая и ее коллега по проекту «Взвешенные и счастливые люди» Натали Луговских. Каждый из снимков набрал уже несколько десятков тысяч лайков.
Как призналась Чехова, позировать в неглиже рядом с обладательницей титула «Мисс Олимпия», «чье тело признано лучшим на всех международных конкурсах», было смелым шагом. Однако телеведущая хотела доказать, что «каждая девушка, которая находится в согласии с собой и своим телом, которая <…> не изводит себя бесполезной критикой, а хвалит за любые, даже самые малые достижения, — прекрасна».
Снимки девушек в изящном белье привели пользователей Сети в восторг: «Невозможно оторваться. А какая страсть бушует», «Какая вы прекрасная женщина, а тело ваше я вообще молчу!».