Из-за поломки системы кондиционирования пассажирам пришлось выдержать дождь в терминале
В московском аэропорту Домодедово прохудилась крыша в одном из терминалов. На пассажиров, находившихся в здании, в буквальном смысле слова пролились потоки воды.
На полу быстро образовались огромные лужи. Их пытались убрать с помощью поломоечных машин, но техника не справилась с количеством воды. Пассажирам приходилось выбирать обходные пути, чтобы не замочить обувь, отмечает агентство Nation News.
Впоследствии администрация Домодедово озвучила причину потопа: неисправность в системе кондиционирования. Инцидент не повлиял на расписание авиарейсов — все самолеты отправляются в срок.
Видео: «Пятый канал»