В Озерске Челябинской области завершился Пасхальный фестиваль «Чудо весны». Он проходил с 1 марта по 9 апреля, гостями мероприятия стали 1 300 человек, более 1000 их них — дети. Фестиваль прошел в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым.
Цель программы — содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения. Ключевым событием фестиваля стало выступление Челябинского камерного хора им. В.В. Михальченко и мужского камерного хора «Ковчег» из Санкт-Петербурга. По традиции гостями мероприятия стали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, люди с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники учреждений социальной защиты и представители ветеранских объединений.
Для маленьких гостей праздника были организованы конкурсы — например, музыкальные и детского рисунка, — за победу в которых ребята получили дипломы и призы. Специально для 50 детей с ограниченными возможностями здоровья организовали поездку в питомник хаски, где малыши смогли покататься на собачьих упряжках, познакомиться с бытом и традициями народов Крайнего Севера.
«Несмотря на то, что Пасхальный фестиваль проводится второй раз, он уже стал неотъемлемой частью культурной жизни Озерска. Учитывая интерес горожан к этому событию, Группа ЧТПЗ будет и дальше поддерживать становление доброй традиции проведения этого мероприятия», — отметила Ольга Стебунова, руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ.