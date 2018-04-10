{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
15:40  10 апреля 2018 0

Группа ЧТПЗ провела благотворительный фестиваль на родине своего акционера. ФОТО

Ключевым событием стало выступление мужского камерного хораФото: ПАО «ЧТПЗ»

В Озерске Челябинской области завершился Пасхальный фестиваль «Чудо весны». Он проходил с 1 марта по 9 апреля, гостями мероприятия стали 1 300 человек, более 1000 их них — дети. Фестиваль прошел в рамках благотворительной программы «Росток», инициированной акционером Группы ЧТПЗ Андреем Комаровым.

Цель программы — содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения. Ключевым событием фестиваля стало выступление Челябинского камерного хора им. В.В. Михальченко и мужского камерного хора «Ковчег» из Санкт-Петербурга. По традиции гостями мероприятия стали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы, люди с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники учреждений социальной защиты и представители ветеранских объединений.

Для маленьких гостей праздника были организованы конкурсы — например, музыкальные и детского рисунка, — за победу в которых ребята получили дипломы и призы. Специально для 50 детей с ограниченными возможностями здоровья организовали поездку в питомник хаски, где малыши смогли покататься на собачьих упряжках, познакомиться с бытом и традициями народов Крайнего Севера.

«Несмотря на то, что Пасхальный фестиваль проводится второй раз, он уже стал неотъемлемой частью культурной жизни Озерска. Учитывая интерес горожан к этому событию, Группа ЧТПЗ будет и дальше поддерживать становление доброй традиции проведения этого мероприятия», — отметила Ольга Стебунова, руководитель социальных и благотворительных проектов Группы ЧТПЗ.

Фото: ПАО «ЧТПЗ»
Фото: ПАО «ЧТПЗ»

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров