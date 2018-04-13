В Прикамье экс-директор районной футбольной федерации осужден за производство поддельного алкоголя

Бывший футбольный функционер из Губахи Сергей Глазков, наладивший в Пермском крае крупное производство контрафактного алкоголя известных брендов, избежал двух лет колонии, отделавшись штрафом.
Производить поддельный алкоголь Сергей Глазков, возглавлявший тогда «Федерацию футбола Губахинского муниципального района», начал в 2016 году. Для этого предприниматель запустил цех с современным оборудованием и нанял персонал. В производственной линейке поддельного алкоголя были такие известные марки водки, как «Stolichnaya», «Белая березка» и «Талка», а также коньяк «Кизляр». Ящики с этой контрафактной продукцией вначале развозились по торговым точкам и базам в Губахе, а затем и по всему Пермскому краю.
В 2017 году о незаконном бизнесе футбольного менеджера узнали правоохранители, было возбуждено уголовное дело, а предприниматель арестован. 11 апреля Губахинский городской суд вынес приговор Сергею Глазкову, предприниматель отделался штрафом в 1,9 млн рублей.