В Перми наказали больницу, где использовали документы пациентов вместо туалетной бумаги

14:38 16 апреля 2018 0

В туалете посетители больницы могли узнать имена и диагнозы других пациентов Фото: Дмитрий Барановский, Facebook

Пермская больница, в которой вместо туалетной бумаги использовали бланки с данными пациентов, наказана. Как удалось выяснить «URA.RU», сильнее всех пострадали врач-стоматолог и медсестра.

Речь идет о Большесосновской районной больнице. Врач Дмитрий Барановский, который и обнаружил в больничном туалете бланки с персональными данными пациентов, рассказал «URA.RU», что получил ответ Роскомнадзора. Указано, что в медучреждении прошло служебное расследование. Выяснилось, что бланки в туалет принесла медсестра стоматологического кабинета. Должностные лица получили дисциплинарные взыскания.

Дмитрий Барановский уверен, что сегодня проблемной является любая больница в Пермском крае Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Также в отношении Большесосновской больницы принято решение о возбуждении административного производства по факту нарушения закона в области обработки персональных данных. «Медсестра допустила серьезную оплошность. Но это хороший сотрудник. И она, и врач получили выговоры и были лишены премии», — пояснила ситуацию главный врач больницы Светлана Рубцова.

«В функции главного врача входит не только подписание документов, но и контроль над лечебным процессом и хозяйственной деятельностью. А министерство здравоохранения должно помогать решать задачи. Исходя из того, что я увидел в Большесосновской ЦРБ, могу сказать, что нет даже желания что-либо изменить. Проблема системна», — говорит Барановский.

Факт использования в туалете бланков с персональными данными Барановский выявил в марте. Ранее подобная история случилась в Кочевской районной больнице, но там нарушения обнаружил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. Он пожаловался министру Дмитрию Матвееву. История закончилась тем, что минздрав уволил главного врача больницы Нину Гончарик.