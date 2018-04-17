17:30 17 апреля 2018 0

Дмитрий Пумпянский из года в год повышает статусность своего мероприятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) едва не отказался от своего «юного детища» — премии «Номер один». На состоявшемся в понедельник, 16 апреля, закрытом совещании было озвучено предложение не проводить вторую церемонию награждения лучших бизнесменов.

«Определенные сомнения действительно были. Дело в том, что возникло ощущение, что среди премий есть повторяемость, шаблонность, а они ведь должны отличаться и конкурировать друг с другом. После некоторого обсуждения этой темы мы поняли, что можно переформатировать в нашей премии, чтобы она оставалась уникальной, и решили, что проводить церемонию все же будем», — рассказал «URA.RU» вице-президент союза Михаил Черепанов.

В итоге, как уточнили в СОСПП, вручение премии «Номер один» пройдет 28 мая в резиденции губернатора Свердловской области. Победителем, как оговаривается в официальном сообщении союза, станет «компания или предприниматель, реализовавшие проект, который позволил провести импортозамещение и локализацию производства».

Первая премия «Номер один», организаторами которой выступили СОСПП и Уральская торгово-промышленная палата, вручалась в мае 2017-го, в преддверии Дня предпринимательства в Екатеринбургском театре оперы и балета. Девять номинаций, некоторые из которых оказались весьма неожиданными (например, статус «Человек №1» получил ученый-энергетик Михаил Яландин), были вручены за час. Лаконичность и статусность церемонии — на награждении присутствовали лично владелец Группы Синара и Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и другие первые лица крупных компаний — были восприняты зрителями крайне положительно.

Не отказались от своей затеи и организаторы конкурирующей премии — «Человека года» по версии журнала «Деловой Квартал». Ее вручение традиционно состоится осенью этого года.