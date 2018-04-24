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24 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:16  24 апреля 2018 0

Воспитанник детдома рассказал, как воспитатели били его стулом и пичкали таблетками. «Топили в унитазе». ВИДЕО

Беженцы из Славянска. Украина , коридор, мама, детдом, родители, сирота, туннель, тоннель, свет, дети
Ребенок рассказал, что воспитатели били его и давали неизвестные лекарстваФото: Карина Ванеш © URA.RU

Следователи начали проверку в детском приюте «Солнышко» в Ставропольском крае, восьмилетний воспитанник которого пожаловался на избиения и пытки. Речь идет об интернате в поселке Темижбекский.

В Сети появились кадры, на которых ребенок рассказывает об истязаниях со стороны педагогов, пишет Life.ru. Он жалуется, что они заставляют его пить некие лекарства, из-за которых он спит по несколько суток подряд. По его словам, некоторые воспитатели также привязывают его к стулу и бьют ногами. «Они завязывали руки и меня в унитазе топили вниз головой. Брали и стулом били по голове. По губам била и ногой вот сюда», — говорит мальчик на видео.

В Следственном комитете России сообщили, что по данному факту будет проведена тщательная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.

Дарья Корчак
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