21:16 24 апреля 2018 0

Ребенок рассказал, что воспитатели били его и давали неизвестные лекарства Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Следователи начали проверку в детском приюте «Солнышко» в Ставропольском крае, восьмилетний воспитанник которого пожаловался на избиения и пытки. Речь идет об интернате в поселке Темижбекский.

В Сети появились кадры, на которых ребенок рассказывает об истязаниях со стороны педагогов, пишет Life.ru. Он жалуется, что они заставляют его пить некие лекарства, из-за которых он спит по несколько суток подряд. По его словам, некоторые воспитатели также привязывают его к стулу и бьют ногами. «Они завязывали руки и меня в унитазе топили вниз головой. Брали и стулом били по голове. По губам била и ногой вот сюда», — говорит мальчик на видео.

В Следственном комитете России сообщили, что по данному факту будет проведена тщательная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.