04:12 25 апреля 2018 0

Зоны для курения могут вновь появиться в российских аэропортах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комитет Госдумы РФ по транспорту и строительству поддержал законопроект о возможности организации в российских аэропортах зон для курения. Документ рекомендовали принять в первом чтении.

В ноябре прошлого года представителями «Единой России» в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагалось вернуть зоны для курения в российских аэропортах, пишет телеканал 360. В свою очередь, фракция поддержала эту инициативу, отмечая, что такой шаг защитит здоровье некурящих людей.

Согласно опубликованному в базе данных Госдумы заключению, комитет по транспорту, выступающий соисполнителем законопроекта, его поддержал, а также рекомендовал принять в первом чтении. Думский комитет по охране здоровья, назначенный профильным по проекту, дал рекомендацию доработать текст инициативы, чтобы избежать внутреннюю несогласованность норм, которые указаны в документе.

В свою очередь, Минздрав РФ считает возвращение курительных зон на территории российских аэропортов нарушением Конституции, сообщает RT. По мнению министерства, наличие комнат для курения приводит к повышению концентрации вредных веществ в сопредельных помещениях. Отмечается, что в «курящих» аэропортах содержание этих веществ в 14 раз выше. «Это говорит о значительном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курительных комнат», — добавили в Минздраве.