Челябинские депутаты пойдут в суд, чтобы не отказываться от привилегий в больницах и школах

16:28 26 апреля 2018 0

Депутаты хотят беспрепятственно посещать с проверками бюджетные учреждения Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Депутаты Заксобрания Челябинской области отказались выполнять требование минюста и не стали лишать себя права беспрепятственного прохода во все бюджетные учреждения. Парламентарии провалили соответствующую инициативу на заседании в четверг, 26 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

Вице-спикер ЗСО Анатолий Брагин объяснил, что 13 февраля минюст области по поручению Минюста России провел повторную правовую оценку регионального закона «О статусе депутата…», по итогам которого нашел противоречия федеральному законодательству и направил представление о внесении поправок. В частности, министерство предложило лишить парламентариев права беспрепятственно посещать организации, полностью или частично финансируемые из областного бюджета, либо имеющие льготы по уплате областных налогов, либо учрежденные областными властями. Кроме того, руководителям таких структур должно быть запрещено содействовать депутатам.

Анатолий Брагин заявил, что в трех регионах такие поправки вынуждены были внести по решению суда после протестов прокуратуры. При этом законопроект не запрещает организовывать запланированные встречи в бюджетных организациях. Однако челябинских депутатов не устроили эти аргументы: всего 24 парламентария поддержали инициативу, а 21 народный избранник воздержался или был против.

Игоря Егорова поддержали депутаты из других фракций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в ЗСО Игорь Егоров в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подчеркнул, что поправки лишают смысла всю депутатскую работу. «Мы 90% времени в больницах, школах, детдомах и других бюджетных структурах. Теперь нам предлагается контролировать эти организации только с разрешения руководства, у которого появится возможность избирательно пускать депутатов. Считаю, что минюст подошел к вопросу формально. Мы должны защищать свое право иметь доступ к бюджетным организациям и общаться там с людьми, проверять жалобы. Если возникнет необходимость отстаивать такое право в суде, мы будем судиться», — заверил коммунист.

Член фракции ЛДПР Сергей Буяков поддержал коллегу. «Почему мы должны лишать себя полномочий, которые прописаны в законодательстве? Почему мы финансируем учреждение из бюджета, но при этом охранник дальше порога может не пускать, все должно зависеть от приходи директора? Как я проверю жалобу на поборы в школах или в больнице? У нас в ЗСО есть правовое управление, комитет, мы готовы отстаивать свою позицию вплоть до Верховного суда. Я считаю, здесь имеет место правовая коллизия», — полагает депутат.

Спикер ЗСО Владимир Мякуш считает, что не все депутаты внимательно прочитали и изучили законопроект. «Спонтанно зародилось мнение, что доступ депутатов в бюджетные учреждения будет ограничен. Ничего страшного не произошло. Мы принимаем только те законы, в которых уверены. Продолжим консультации, пригласим на них представителя минюста, который внес предложение. У нас еще есть возможность вернуться к закону», — резюмировал глава депутатского корпуса.