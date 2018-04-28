Из-за короткого замыкания из челябинской школы эвакуировали 700 человек

Из челябинской школы № 41 утром 28 апреля эвакуировали преподавателей и учащихся. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке. На место происшествия выехали три пожарные автоцистерны, а также скорая помощь.
«До прибытия подразделений из здания были эвакуированы 700 человек, в том числе 52 человека — педколлектив и административный персонал. Установлено, что произошло короткое замыкание в щитке без горения и задымления», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-центре ГУ МЧС области. В пресс-центре МЧС добавили, что спасатели обследовали здание и щиток. Только после того, как специалисты убедились, что работникам школы и ученикам ничего не угрожает, они покинули здание.
В социальных сетях анонимные пользователи уже распространили видеокадры после эвакуации из школы. Оператор сообщает, что «загорелся первый этаж школы». «Судя по всему, еще и какой-то кабель. В школе электричество отсутствует», — сообщает очевидец. В комментариях пользователи строят предположения причины эвакуации: «Все почему? Потому что сегодня сдают пробный экзамен по географии», «Чтоб не учиться — подожгли».