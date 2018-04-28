{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
10:52  28 апреля 2018 0

Из-за короткого замыкания из челябинской школы эвакуировали 700 человек

Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, пожарная машина, проверка, учения, мчс
Никто не пострадалФото: Илья Московец © URA.RU

Из челябинской школы № 41 утром 28 апреля эвакуировали преподавателей и учащихся. Причиной стало короткое замыкание в электрощитке. На место происшествия выехали три пожарные автоцистерны, а также скорая помощь.

«До прибытия подразделений из здания были эвакуированы 700 человек, в том числе 52 человека — педколлектив и административный персонал. Установлено, что произошло короткое замыкание в щитке без горения и задымления», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-центре ГУ МЧС области. В пресс-центре МЧС добавили, что спасатели обследовали здание и щиток. Только после того, как специалисты убедились, что работникам школы и ученикам ничего не угрожает, они покинули здание.

В социальных сетях анонимные пользователи уже распространили видеокадры после эвакуации из школы. Оператор сообщает, что «загорелся первый этаж школы». «Судя по всему, еще и какой-то кабель. В школе электричество отсутствует», — сообщает очевидец. В комментариях пользователи строят предположения причины эвакуации: «Все почему? Потому что сегодня сдают пробный экзамен по географии», «Чтоб не учиться — подожгли».

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров