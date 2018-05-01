Самойлова выступит на «Евровидени» в необычном платье
Снимки «платья-горы», в котором россиянка Юлия Самойлова выступит на конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне, опубликованы в Сети. Создателем необычного наряда стала российский дизайнер Анастасия Задорина.
Сама певица ранее заявляла, что платье будет представлять из себя не просто наряд, но часть декорации. По форме оно и правда напоминает гору. Эксклюзивные снимки платья оказались в распоряжении Super.ru.
Отметим, что «Евровидение» в этом году впервые пройдет в столице Португалии — Лиссабоне. Самойлова представит Россию песней I Won’t Break.