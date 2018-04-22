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22 апреля 2018
21 апреля 2018
00:01  22 апреля 2018 0

Самойлова раскрыла подробности своего выступления на «Евровидении-2018»

Юлия Самойлова рассказала о подготовке к «Евровидению»Фото: страница Юлии Самойловой в Instagram

Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на «Евровидении-2018» раскрыла некоторые подробности своего грядущего выступления во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

Актриса рассказала поклонникам, что платье, в котором она выйдет на сцену, создано дизайнером Анастасией Задориной. Причем это будет не просто наряд, а часть декорации: «Самое мое основное платье, в котором я буду выступать в своем номере, будет очень интересным. Оно будет не просто нарядом, а частью декорации».

По словам певицы, подготовка к конкурсу занимает все ее время. «Дома только спим, дай бог успеваем завтракать и уже в девять-десять часов уезжаем на репетиции», — отметила Самойлова. Ее продюсер Юрий Аксюта добавил, что на выступлении ей будут помогать три бэк-вокалиста (двое мужчин и женщина), а также два танцора — мальчик и девочка 14-ти и 16-ти лет.

В 2018 году вокальный конкурс пройдет в Лиссабоне (Португалия) на арене Parque das Nacoes. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, а финал намечен на 12 число этого же месяца. Юлия Самойлова представит Россию во втором полуфинале песней I Won’t Break.

Сергей Демин
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