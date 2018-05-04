В российском МИД сравнили доходы ИГИЛ и «Аль-Каиды»

08:33 04 мая 2018 0

Ведомство считает, что американские коллеги умалчивают проблему терроризма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов заявил, что Соединенные Штаты перестали замечать угрозу со стороны запрещенных в РФ террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство». По мнению дипломата, американское правительство больше «интересует» потенциальная угроза со стороны Ирана и движение «Хезболла».

Феоктистов рассказал, что Америка пытается отодвинуть проблему организации «Исламское государство» «на второй план». Такой же политики американская сторона придерживается и в отношении террористической организации «Аль-Каида». «Про „Аль-Каиду“ вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам и по оценкам российских экспертов, сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ», — цитирует «Федеральное агентство новостей» российского дипломата.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России не исключает возможности объединения двух террористических организаций, передает RT. Глава ведомства Александр Бортников уточнил, что подобная организация будет обладать ячейками во многих странах мира «со значительным опытом ведения боевых и подрывных действий».