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Главные новости Челябинской области
15:18  08 мая 2018 0

В челябинском муниципалитете шоу со взломом. Скандальный Миасс опять отличился

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, беляев николай
Управделами мэрии Миасса Николай Беляев устроил шоуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
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Очередной скандал в Миассе, четвертом по величине городе Челябинской области. Управляющий делами мэрии Николай Беляев 8 мая, во вторник, взломал кабинет вице-мэра по имуществу Натальи Мурзиной, а потом отобрал фотоаппарт у журналистов, заснявших процесс. Журналисты вызвали полицию. Сама Мурзина находится на больничном.

Причины взлома неизвестны. Мэр Геннадий Васьков уехал в Челябинск. Советник мэра Тадий Уминский сообщил «URA.RU», что не знает о происходящем. Один из сотрудников мэрии заявил, что это связано с проверкой на пожарную безопасность, якобы Мурзина не оставила ключей от кабинета. «Я нахожусь на больничном, прохожу курс лечения. Зачем кому-то понадобилось таким варварским способом взламывать мой кабинет — не представляю», — рассказала newsmiass Наталья Мурзина. «Это просто рейдерский захват кабинета, по-другому там не умеют», — пояснил «URA.RU» один из источников.

Николай Беляев — тот самый чиновник, который в свое время набросился на фотографа «URA.RU», когда журналисты агентства находились в мэрии Миасса. Беляев потом своей спиной лично прикрывал мэра Геннадия Васькова, когда тот убегал от «URA.RU». Кроме того, Беляев отличился тем, что отдал распоряжение заблокировать в здании мэрии доступ к материалам агентства.

Напомним, это не первый скандал в Миассе за последние дни. Покупка бывшего торгового павильона под садик «Умка» стала поводом для возбуждения уголовного дела о коррупции. По версии силовиков, при покупке здания, за которое заплатили 24 млн рублей, было украдено 16 млн. В СИЗО находятся депутат горсобрания Николай Рындин, начальник отдела дошкольного образования управления образования мэрии Миасса Татьяна Биева. Садик открыли в феврале 2018 года, перед выборами президента РФ. 4 мая, в пятницу, в садик приехали ревизоры Контрольно-счетной палаты региона. В момент проверки на них рухнули потолочные плитки. К счастью, никто не пострадал, дети были на улице. 7 мая, в понедельник, мэр Геннадий Васьков заявил, что создал рабочую группу по проверке состояния садика «Умка».

Судьба самого Васькова решится в ближайшее время. Депутаты горсобрания поставили ему второй «неуд» за работу, что дает возможность инициировать отставку мэра. 10 мая, в четверг, документы горсобрания будут переданы губернатору Борису Дубровскому.

Альбина Золотухина
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