Очередной скандал в Миассе, четвертом по величине городе Челябинской области. Управляющий делами мэрии Николай Беляев 8 мая, во вторник, взломал кабинет вице-мэра по имуществу Натальи Мурзиной, а потом отобрал фотоаппарт у журналистов, заснявших процесс. Журналисты вызвали полицию. Сама Мурзина находится на больничном.
Причины взлома неизвестны. Мэр Геннадий Васьков уехал в Челябинск. Советник мэра Тадий Уминский сообщил «URA.RU», что не знает о происходящем. Один из сотрудников мэрии заявил, что это связано с проверкой на пожарную безопасность, якобы Мурзина не оставила ключей от кабинета. «Я нахожусь на больничном, прохожу курс лечения. Зачем кому-то понадобилось таким варварским способом взламывать мой кабинет — не представляю», — рассказала newsmiass Наталья Мурзина. «Это просто рейдерский захват кабинета, по-другому там не умеют», — пояснил «URA.RU» один из источников.
Николай Беляев — тот самый чиновник, который в свое время набросился на фотографа «URA.RU», когда журналисты агентства находились в мэрии Миасса. Беляев потом своей спиной лично прикрывал мэра Геннадия Васькова, когда тот убегал от «URA.RU». Кроме того, Беляев отличился тем, что отдал распоряжение заблокировать в здании мэрии доступ к материалам агентства.
Напомним, это не первый скандал в Миассе за последние дни. Покупка бывшего торгового павильона под садик «Умка» стала поводом для возбуждения уголовного дела о коррупции. По версии силовиков, при покупке здания, за которое заплатили 24 млн рублей, было украдено 16 млн. В СИЗО находятся депутат горсобрания Николай Рындин, начальник отдела дошкольного образования управления образования мэрии Миасса Татьяна Биева. Садик открыли в феврале 2018 года, перед выборами президента РФ. 4 мая, в пятницу, в садик приехали ревизоры Контрольно-счетной палаты региона. В момент проверки на них рухнули потолочные плитки. К счастью, никто не пострадал, дети были на улице. 7 мая, в понедельник, мэр Геннадий Васьков заявил, что создал рабочую группу по проверке состояния садика «Умка».
Судьба самого Васькова решится в ближайшее время. Депутаты горсобрания поставили ему второй «неуд» за работу, что дает возможность инициировать отставку мэра. 10 мая, в четверг, документы горсобрания будут переданы губернатору Борису Дубровскому.