14:43 02 ноября 2017 1

Широкая спина Николая Беляева закрывает мэра и от прессы, и от критики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Миасса Челябинской области заблокировали доступ на сайты, где критикуют главу города Геннадия Васькова. В числе запрещенных ресурсов оказался и сайт «URA.RU», об этом сообщают сотрудники мэрии. Ограничения не коснулись компьютеров, с которых работают вице-мэры и помощник главы. Сам Васьков в настоящее время находится в отпуске.

Как рассказал «URA.RU» один из сотрудников, распоряжение IT-отделу отдал управляющий делами мэрии Николай Беляев. «Еще 31 октября Беляев, а он официально в отпуске, пришел на работу и распорядился перекрыть доступ к „URA.RU“ и Newsmiass, — рассказывает сотрудник. — Потом видимо испугались и доступ к „урашке“ открыли. 1 ноября к вечеру заблокировали один из челябинских сайтов, на котором написали про распоряжение Беляева. А потом управделами отдал команду закрыть все сайты, нелояльные к мэрии. Пять сайтов заблокировано, теперь и „URA.RU“».

Переход на сайт «URA.RU» в мэрии Миасс признали опасным ФОТО: источник «URA.RU»

Сотрудник прислал скан экрана рабочего компьютера, с логотипом Миасса, чтобы показать, как он не может попасть на «URA.RU». Появляется надпись, что переход на сайт небезопасен. Предлагается отравить заявку на разблокировку, если этот «сайт используется для рабочих целей». Сотрудник рассказывает, что Беляев, якобы, уже требует список тех, кто пытался отправить заявку. А также следит за тем, кто пытается зайти на опальные сайты.

Получить комментарий Геннадия Васькова не удалось, мэр находится в отпуске. Корреспондент «URA.RU» дозвонился до Николая Беляева, представился и задал вопрос по поводу блокировки сайта. «Я вас знать не знаю, кто вы такая и никогда вас не видел!», — заявил Беляев. Корреспондент попытался напомнить, что журналисты «URA.RU», в том числе и звонивший, были в июле в мэрии Миасса, а управляющий делами сначала набросился на фотокорреспондента, а потом прикрывал свой спиной Васькова. Однако Беляев бросил трубку.

Помощник мэра Тадий Уминский, ранее вице-мэр Миасса, лишившийся должности по требованию прокуратуры, еще накануне сообщил, что на его компьютере нет ограничений, и даже прислал видео, подтверждающее его правоту. Но сотрудники сообщают, что доступ к нелояльным сайтам оставили только для заместителей главы и Тадия Уминского.

«Если это так, то здесь не идет речи об ограничении свободы слова, — прокомментировала „URA.RU“ председатель союза журналистов Челябинской области Ольга Давиденко. — Но ограничение доступа сотрудников к информации, налицо».

Мэр Миасса Геннадий Васьков не раз становился объектом критики и со стороны СМИ, и со стороны областного руководства. Все свои проблемы он объясняет происками недругов.