Власти Москвы согласовали новый митинг в защиту свободного Интернета

20:36 08 мая 2018 0

Акцию согласовали на проспекте Академика Сахарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство Москвы и организаторы акции «За свободный Интернет» пришли к консенсусу о месте проведения митинга. Он состоится 13 мая на проспекте Академика Сахарова.

«Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до 5 тысяч человек», — сообщил глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников «Интерфаксу». Он уточнил, что изначально инициативная группа организации ПАРНАС планировала провести акцию в центре города — на Лубянке. Столичные власти предложили альтернативный вариант — проспект Академика Сахарова, на который организаторы согласились.

30 апреля на проспекте Сахарова в Москве прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. По данным полиции, она собрала 7,5 тысячи человек, организаторы насчитали свыше 12 тысяч. Участники митинга требовали прекратить блокировку Telegram и отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку.

Как ранее сообщало «URA.RU», Таганский суд Москвы 13 апреля постановил ограничить доступ к Telegram в России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор начал «деградацию» мессенджера.