Медведев высмеял Подоляка, не поверившего в существование «Орешника»

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Дмитрий Медведев посоветовал Михаилу Подоляку зажмурить глаза, если он не верит в существование «Орешника»
Дмитрий Медведев посоветовал Михаилу Подоляку зажмурить глаза, если он не верит в существование «Орешника» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, который не поверил в существование новой ракеты средней дальности «Орешник» России. По словам Медведева, для защиты от осознания существования этого оружия можно зажмуриться и проблема исчезнет. 

«Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД „Орешник“ обнародовали хохляцкие пропагандисты: „Никакого ‚Орешника‘ вообще не существует“. Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что если просто зажмурить глаза, то проблема автоматически перестанет существовать. 

Ранее Михаил Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что оружие якобы было применено в ударе по военному объекту в Днепре. 

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, который не поверил в существование новой ракеты средней дальности «Орешник» России. По словам Медведева, для защиты от осознания существования этого оружия можно зажмуриться и проблема исчезнет.  «Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД „Орешник“ обнародовали хохляцкие пропагандисты: „Никакого ‚Орешника‘ вообще не существует“. Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что если просто зажмурить глаза, то проблема автоматически перестанет существовать.  Ранее Михаил Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что оружие якобы было применено в ударе по военному объекту в Днепре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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