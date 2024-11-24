Медведев высмеял Подоляка, не поверившего в существование «Орешника»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, который не поверил в существование новой ракеты средней дальности «Орешник» России. По словам Медведева, для защиты от осознания существования этого оружия можно зажмуриться и проблема исчезнет.
«Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД „Орешник“ обнародовали хохляцкие пропагандисты: „Никакого ‚Орешника‘ вообще не существует“. Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что если просто зажмурить глаза, то проблема автоматически перестанет существовать.
Ранее Михаил Подоляк заявил, что никакой ракеты «Орешник» не существует. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что оружие якобы было применено в ударе по военному объекту в Днепре.
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