Депутат Алексей Вихарев выиграл конкурс, результатов которого ждали 10 тысяч екатеринбуржцев

Проект депутата думы Екатеринбурга Алексея Вихарева одержал победу в конкурсе проектов, которые будут реализовываться в столице Урала на принципах инициативного бюджетирования.
Как сообщил «URA.RU» парламентарий, речь идет о создании на территории парка Центра культуры Эльмаш имени Юрия Глазкова площадки для воркаута. На ней расположатся спортивные снаряды для тренировок, турники, брусья, беговые дорожки и другие объекты. Определяя результаты конкурса, члены комиссии особо отметили, что на площадке будет заниматься порядка 10 тысяч екатеринбуржцев, в том числе около 8,5 тысячи детей. По этому показателю проект в десятки раз опередил многих конкурентов.
Общая стоимость проекта — 720 тыс. 141 рублей. 360 тыс. 070 рублей из них будет выделено из областного бюджета, 36 тыс. 007 рублей поступит из бюджета Екатеринбурга. 36 тыс. 007 рублей соберут сами горожане. Оставшиеся 288 тыс. 056 рублей внесут юридические лица, сотрудничающие с Алексеем Вихаревым.
Строительство площадки было одним из обещаний, сделанных Алексеем Вихаревым в ходе прошлогодней избирательной кампании. Для его выполнения депутат воспользовался постановлением свердловского правительства о введении в области системы инициативного финансирования проектов. Она предусматривает, что областной бюджет выделяет 50% необходимой суммы. Остальные деньги вносят горожане, местный бюджет и юридические лица. На реализацию таких проектов администрация Екатеринбурга планирует ежегодно выделять порядка 20 миллионов рублей.
«Система инициативного финансирования проектов позволяет горожанам самостоятельно участвовать в улучшении родного города. Но вдвойне она хороша тем, что дает возможность бизнесменам помогать финансово развитию дворов, улиц и скверов. Чем активней будут жители Екатеринбурга и чем активней им будут помогать коммерсанты, тем быстрее будет преображаться Екатеринбург», — отметил Вихарев.