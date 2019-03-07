Жена Рогозина создаст фан-клуб Роскосмоса

Супруга главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Татьяна объявила о создании фан-клуба госкорпорации. Об этом она сообщила в совем профиле в социальной сети Facebook.
«Поддержим Роскосмос! Создадим свой фан-клуб! Давайте все вместе — к звездам!» — написала Татьяна.
Ранее жена Рогозина уже публиковала похожий пост, в котором объявляла о создании фан-клуба, но он был удален. Татьяна объяснила это «технической ошибкой». Также в сообщении она поздравила женщин с наступающим праздником 8 Марта.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что до 2021 года на одном корабле отправят двух туристов на Международную космическую станцию (МКС) по маршруту первого космонавта Юрия Гагарина. Такой маршрут позволит сократить сроки подготовки к полету и увидеть Землю из космоса, передает «Национальная служба новостей».