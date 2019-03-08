07 марта 2019
06 марта 2019

В Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. Один погиб

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
08 марта 2019 в 00:59
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Пожарно-тактические учения МЧС на территории ТЦ ГиперСити. Курган, пожарные, мчс, панорамная маска, маска пожарного
На месте ЧП работали 31 спасателяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В частном жилом доме города Троицк Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. Один из них скончался, остальные были доставлены в больницу. Информацию о трагедии распространило региональное управление МЧС.

Сообщение в центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило 7 марта в 22:10. На место ЧП были отправлены 31 человека на девяти единицах техники. По предварительным данным, причиной отравления детей стало неисправность газового отопительного прибора. Девочка 2018 года рождения скончалась, еще три были госпитализированы, пишет РИА «Новости».

В момент происшествия родителей дома не было, они отсутствовали порядка полутора часов. Сейчас с ними работает психолог.

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