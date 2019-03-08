В частном жилом доме города Троицк Челябинской области четверо детей отравились угарным газом. Один из них скончался, остальные были доставлены в больницу. Информацию о трагедии распространило региональное управление МЧС.
Сообщение в центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило 7 марта в 22:10. На место ЧП были отправлены 31 человека на девяти единицах техники. По предварительным данным, причиной отравления детей стало неисправность газового отопительного прибора. Девочка 2018 года рождения скончалась, еще три были госпитализированы, пишет РИА «Новости».
В момент происшествия родителей дома не было, они отсутствовали порядка полутора часов. Сейчас с ними работает психолог.