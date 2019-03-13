Visa и MasterCard заблокировали карты российского банка

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 15:03
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Клипарт. разное. 24 апреля 2014г, виза, кошелек, пластиковые карты, мастеркард, банковские карты, mastercard, visa
Платежные системы прекратили сотрудничество с банком из-за его связи с ВенесуэлойФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Переворот в Венесуэле

Платежные системы Visa и MasterCard перестали сотрудничать с российским коммерческим банком «Еврофинанс Моснарбанк» и заблокировали все его карты. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство банка, что повлекло за собой блокировку карт за границей и на территории Российской Федерации», — передает RNS сообщение пресс-службы. Причиной прекращения сотрудничества стали санкции США в отношении «Еврофинанс Моснарбанка» из-за связи с венесуэльской национальной нефтяной компанией PDVSA.

Ранее стало известно, что «Еврофинанс Моснарбанк» попал под антивенесуэльские санкции. По мнению конгрессменов США, банк оказывал PDVSA «активную материальную поддержку».

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