Мужчина попал под удар дрона ВСУ в Рыльске

ВСУ атаковали Курскую область
ВСУ атаковали Курскую область

В городе Рыльск Курской области 24 августа в результате удара беспилотника ВСУ пострадал 38-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате атаки БПЛА в Рыльске пострадал мужчина 38 лет, у него осколочное слепое ранение мягких тканей левой голени, ему оперативно оказали медицинскую помощь», — отметил глава региона в своем telegram-канале.

Также ночью 24 августа был сбит беспилотник под Курской АЭС. Из-за падения БПЛА загорелся трансформатор, пожарным удалось ликвидировать возгорание. Пострадавших нет, радиационный фон на АЭС остается в норме.

«Попытка сорвать стройку новой АЭС-2 и нанести вред — это подлая агония врага, и за эти преступления все виновные должны будут понести справедливое наказание!» — прокомментировал атаку Хинштейн. 

За прошедшую ночь средствами ПВО было уничтожено 95 дронов. Кроме Курской области атакам подверглись еще другие. 

