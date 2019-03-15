14 марта 2019

Замглавы Екатеринбурга выступил в поддержку алкомаркетов, которые хотят запретить в домах

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 12:29
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
По словам замглавы Екатеринбурга, сектор торговли алкоголем приносит налоги в бюджетФото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов не поддержал идею запретить размещение алкомаркетов на первых этажах жилых домов. Он отметил, что такие магазины востребованы у населения и платят налоги в бюджет.

«Эти предприятия востребованы и это поступления в бюджет, это лицензирование», — сказал Боликов в программе «События.Акцент» на ОТВ, отметив, что сектор торговли алкогольными напитками нужно регулировать «законодательными методами». Замглавы Екатеринбурга подтвердил, что наиболее активно в городе открываются именно алкомаркеты — иногда в одном доме расположены сразу три таких торговых точки.

Ранее на заседании в гордуме Екатеринбурга была озвучена идея запретить торговлю алкоголем на первых этажах жилых домов. Депутаты решили предложить эту инициативу своим коллегам из Госдумы.

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