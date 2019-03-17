Украинцы высказали свое отношение к россиянам

Большинство жителей Украины позитивно относятся к россиянам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NewsOne.
Вопрос-голосование об отношении к соседям-россиянам появился в эфире политического ток-шоу. Проголосовали 21 552 человека, отмечает телеканал 360. Подавляющее большинство — 98% — ответили, что воспринимают россиян позитивно.
О противоположном отношении к жителям России заявили 2% респондентов, передает RT.
Ранее украинская журналистка и блогер Олеся Медведева признала «благотворное влияние» России на Крым. После визита на полуостров она заявила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.