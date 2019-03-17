16 марта 2019

Украинцы высказали свое отношение к россиянам

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 11:59
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Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , сердце, флаг украины
Большинство жителей Украины позитивно относятся к россиянамФото: depositphotos.com © URA.RU

Большинство жителей Украины позитивно относятся к россиянам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Вопрос-голосование об отношении к соседям-россиянам появился в эфире политического ток-шоу. Проголосовали 21 552 человека, отмечает телеканал 360. Подавляющее большинство — 98% — ответили, что воспринимают россиян позитивно.

О противоположном отношении к жителям России заявили 2% респондентов, передает RT.

Ранее украинская журналистка и блогер Олеся Медведева признала «благотворное влияние» России на Крым. После визита на полуостров она заявила, что за пять лет Россия вложила в республику больше средств, чем Украина за предыдущие 23 года.

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