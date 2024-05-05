Подполье: солдаты ВСУ начали обстреливать друг друга под Константиновкой

05 мая 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Украинские военные бьют друг по другу тяжелым вооружением, передают подпольщики Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали междоусобные стычки в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили представители российского подполья в Краматорском районе. «ВСУ из района бетонки бьют тяжелым по окраинам самой же Константиновки. Предварительно, начались междоусобные стычки. Удивляться тут нечему», — подчеркнули подпольщики в Telegram. Они пишут об этом на основе анонимности. Информацию передают несколько каналов, в том числе и крупные. С аналогичной информацией выступал и координатор российского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Ранее сообщалось, что украинский солдат застрелил своего сослуживца под Херсоном. Причиной послужил тот факт, что убитый снимал на телефон дислокацию солдат ВСУ. До этого отмечалось, что участники украинских национальных батальонов также убивали друг друга без причины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали междоусобные стычки в районе Константиновки в ДНР. Об этом сообщили представители российского подполья в Краматорском районе. «ВСУ из района бетонки бьют тяжелым по окраинам самой же Константиновки. Предварительно, начались междоусобные стычки. Удивляться тут нечему», — подчеркнули подпольщики в Telegram. Они пишут об этом на основе анонимности. Информацию передают несколько каналов, в том числе и крупные. С аналогичной информацией выступал и координатор российского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. Ранее сообщалось, что украинский солдат застрелил своего сослуживца под Херсоном. Причиной послужил тот факт, что убитый снимал на телефон дислокацию солдат ВСУ. До этого отмечалось, что участники украинских национальных батальонов также убивали друг друга без причины.