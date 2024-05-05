Евросоюз больше не сможет защищать берега Йемена от хуситов

Контр-адмирал Грипарис: миссии ЕС у берегов Йемена не хватает кораблей

05 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Миссия ЕС сопроводила 96 торговых судов в первые сто дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU Контр-адмирал Василиос Грипарис, руководитель миссии ЕС «Аспидес» в Красном море, сообщил о невозможности дальнейшего обеспечения безопасности судоходства в регионе из-за недостатка кораблей. Немецкое издание Spiegel передало, что у командующего осталось всего три военных корабля. «Грипарис на конфиденциальной встрече в Брюсселе на прошлой неделе срочно предупредил, что после вывода немецкого фрегата „Гессен“ в его распоряжении на ближайшие месяцы останутся только три боевых корабля. Это означает, что он больше не может выполнять миссию по защите кораблей от атак хуситов», — говорится в статье Spiegel . Несмотря на текущие сложности, адмирал подчеркнул успехи миссии за первые 100 дней, в течение которых были сопровождены 96 торговых судов и нейтрализованы угрозы в виде ракет и беспилотников. Однако Грипарис указал на возрастающую угрозу со стороны хуситов, которые недавно атаковали торговое судно с помощью дронов, вызвав перегрузку систем ПВО кораблей сопровождения. В свете недавнего усиления напряженности между Палестиной и Израилем в секторе Газе, хуситы выступили с угрозами против Израиля, заявив о намерении атаковать его территорию и блокировать проход судов, связанных с этой страной, через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до тех пор, пока не будет остановлена военная кампания в анклаве. С конца прошлого года хуситы уже осуществили серию нападений на гражданские суда в регионе. В ответ на это власти США заявили о создании международной коалиции и запуске операции «Prosperity Guardian», целью которой является обеспечение безопасности мореплавания и защита судов в Красном море. Также 19 февраля Евросоюз начал свою военно-морскую операцию под названием «Aspides», направленную на поддержание свободы навигации в том же регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Контр-адмирал Василиос Грипарис, руководитель миссии ЕС «Аспидес» в Красном море, сообщил о невозможности дальнейшего обеспечения безопасности судоходства в регионе из-за недостатка кораблей. Немецкое издание Spiegel передало, что у командующего осталось всего три военных корабля. «Грипарис на конфиденциальной встрече в Брюсселе на прошлой неделе срочно предупредил, что после вывода немецкого фрегата „Гессен“ в его распоряжении на ближайшие месяцы останутся только три боевых корабля. Это означает, что он больше не может выполнять миссию по защите кораблей от атак хуситов», — говорится в статье Spiegel. Несмотря на текущие сложности, адмирал подчеркнул успехи миссии за первые 100 дней, в течение которых были сопровождены 96 торговых судов и нейтрализованы угрозы в виде ракет и беспилотников. Однако Грипарис указал на возрастающую угрозу со стороны хуситов, которые недавно атаковали торговое судно с помощью дронов, вызвав перегрузку систем ПВО кораблей сопровождения. В свете недавнего усиления напряженности между Палестиной и Израилем в секторе Газе, хуситы выступили с угрозами против Израиля, заявив о намерении атаковать его территорию и блокировать проход судов, связанных с этой страной, через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до тех пор, пока не будет остановлена военная кампания в анклаве. С конца прошлого года хуситы уже осуществили серию нападений на гражданские суда в регионе. В ответ на это власти США заявили о создании международной коалиции и запуске операции «Prosperity Guardian», целью которой является обеспечение безопасности мореплавания и защита судов в Красном море. Также 19 февраля Евросоюз начал свою военно-морскую операцию под названием «Aspides», направленную на поддержание свободы навигации в том же регионе.