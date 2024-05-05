Сотрудника колонии подорвали в его автомобиле, сообщил Владимир Рогов (архивное фото)
В Бердянске Запорожской области произошел теракт, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня на Пасху Христову в результате теракта в городе Бердянск Запорожской области убит сотрудник колонии», —
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