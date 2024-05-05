В Бердянске произошел теракт, есть погибший. Видео

05 мая 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Сотрудника колонии подорвали в его автомобиле, сообщил Владимир Рогов (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Бердянске Запорожской области произошел теракт, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня на Пасху Христову в результате теракта в городе Бердянск Запорожской области убит сотрудник колонии», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина был подорван в собственном авто, скончавшись от полученных травм. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бердянске Запорожской области произошел теракт, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня на Пасху Христову в результате теракта в городе Бердянск Запорожской области убит сотрудник колонии», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина был подорван в собственном авто, скончавшись от полученных травм.