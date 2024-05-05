В Бердянске произошел теракт, есть погибший. Видео

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Сотрудника колонии подорвали в его автомобиле, сообщил Владимир Рогов (архивное фото) Фото:

В Бердянске Запорожской области произошел теракт, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на Пасху Христову в результате теракта в городе Бердянск Запорожской области убит сотрудник колонии», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина был подорван в собственном авто, скончавшись от полученных травм.

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В Бердянске Запорожской области произошел теракт, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Сегодня на Пасху Христову в результате теракта в городе Бердянск Запорожской области убит сотрудник колонии», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что мужчина был подорван в собственном авто, скончавшись от полученных травм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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