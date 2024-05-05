Рогов раскрыл подробности пасхального теракта в Бердянске

Рогов: в Бердянске неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под авто
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Владимир Рогов сообщил, что мужчина скончался от полученных ранений Фото:

В Бердянске (Запорожская область) на Пасху произошел взрыв автомобиля сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, под машину было заложено самодельное взрывное устройство.

«В Бердянске 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии. Устройство сдетонировало, произошел взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, мужчина скончался из-за полученных ранений.

Ранее Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт, в результате которого погиб человек. Он отметил, что мужчина подорвался в собственной машине.

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В Бердянске (Запорожская область) на Пасху произошел взрыв автомобиля сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, под машину было заложено самодельное взрывное устройство. «В Бердянске 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии. Устройство сдетонировало, произошел взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, мужчина скончался из-за полученных ранений. Ранее Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт, в результате которого погиб человек. Он отметил, что мужчина подорвался в собственной машине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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