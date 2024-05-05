Рогов раскрыл подробности пасхального теракта в Бердянске

Рогов: в Бердянске неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под авто

05 мая 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Владимир Рогов сообщил, что мужчина скончался от полученных ранений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Бердянске (Запорожская область) на Пасху произошел взрыв автомобиля сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, под машину было заложено самодельное взрывное устройство. «В Бердянске 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии. Устройство сдетонировало, произошел взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, мужчина скончался из-за полученных ранений. Ранее Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт, в результате которого погиб человек. Он отметил, что мужчина подорвался в собственной машине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бердянске (Запорожская область) на Пасху произошел взрыв автомобиля сотрудника исправительной колонии. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, под машину было заложено самодельное взрывное устройство. «В Бердянске 5 мая 2024 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника исправительной колонии. Устройство сдетонировало, произошел взрыв», — написал Рогов в своем telegram-канале. По его словам, мужчина скончался из-за полученных ранений. Ранее Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт, в результате которого погиб человек. Он отметил, что мужчина подорвался в собственной машине.